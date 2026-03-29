بيان عاجل من اتحاد الكرة بشأن بطولات كرة القدم الإليكترونية

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه الجهة الرسمية والوحيدة المختصة بإدارة وتنظيم مسابقات كرة القدم الإلكترونية ، التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، بما في ذلك بطولات FIFAe المختلفة مثل:

* FIFAe World Cup

* FIFAe Nations League

على ألعاب:

* Rocket League

* eFootball console و mobile

وغيرها من المنصات المعتمدة

وشدد الاتحاد، على أن جميع إجراءات اختيار اللاعبين الممثلين للمنتخب الوطني المصري ، في هذه المسابقات تتم حصريًا من خلاله، ووفق لوائح وآليات رسمية معلنة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.

ولفت إلى أن أي أفراد أو جهات تعلن عن مسابقات لاختيار لاعبي المنتخب أو المشاركات الدولية لا يُعتد بها في اختيار ممثلي مصر ، إلا في إطار ما يعتمده الاتحاد رسميًا، وأنه لا يعتد بأي بطولات أو تصفيات تُنظم دون تفويض صريح منه.

ودعا الاتحاد كافة اللاعبين والمهتمين ، إلى متابعة القنوات الرسمية للاطلاع على شروط وآليات المشاركة المعتمدة.