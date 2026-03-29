لبنان يؤكد استمرار عمل مطار بيروت الدولي بشكل طبيعي

أكدت وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية، اليوم، استمرار عمل مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بشكل طبيعي، وعدم وجود قرار بإغلاقه أو تعليق حركة الملاحة الجوية فيه، وكذلك عدم إلغاء الرحلات الجوية.

وذكرت الوزارة في بيان،أن المعطيات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني تؤكد عدم وجود أي إلغاء جديد للرحلات، مشيرة إلى تسجيل 12 رحلة جوية حتى الساعة الثامنة صباحا ما يؤكد استمرار الحركة التشغيلية ضمن الأطر المعتادة.

وأشارت إلى أن تراجع عدد الرحلات يندرج ضمن السياق العالمي العام المرتبط بالظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة.