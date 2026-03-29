الجيش الإيراني يعلن استهداف معسكر القوات الأمريكية في قاعدة الأزرق الأردنية

أعلن الجيش الإيراني اليوم الأحد استهداف معسكر القوات الأمريكية في قاعدة الأزرق الأردنية بالمسيرات.

أوضح الحرس الثوري الإيراني في بيانه رقم 47، أن معسكر القوات الأمريكية في الأردن كان هدفا لهجمات الجيش بالطائرات المسيرة، وتحديدا مستودع المعدات ومعسكر قوات الجيش الأمريكي الإرهابي في قاعدة الأزرق الأردنية منذ فجر اليوم.



وأعلنت القوات المسلحة الأردنية عن استهداف إيران لأراضي المملكة بصاروخ ومسيرتين خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأكدت مديرية الإعلام العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة بأن سلاح الجو الملكي اعترض الصاروخ والمسيرتين.



وصرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الوحدات المعنية تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 26 بلاغا لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات، مشيرا إلى أنه لم تقع أية إصابات نتيجة تلك الحوادث، فيما حصلت بعض الأضرار المادية طالت 3 سيارات.

وجدد الناطق الإعلامي التحذير من التجمهر أو الاقتراب أو العبث بأي جسم غريب أو شظايا لخطورتها مؤكدا ضرورة الالتزام بالنصائح والتعليمات التي تم نشرها من خلال الجهات الرسمية، ودعا الجميع إلى ضرورة إبلاغ الأجهزة الأمنية عند مشاهدة أي جسم مشبوه عبر رقم الطوارئ 911.

وشدد على أهمية الالتزام بالتعليمات والاعتماد على المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات والأخبار المضللة.