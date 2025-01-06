أحمد بلال عن خسارة الأهلي من شباب بلوزداد: كولر بينسى

أكد أحمد بلال لاعب النادي الأهلي السابق، أن تغييرات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، أمام شباب بلوزداد غريبة وغير منطقية.

وقال بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "كولر بينسى، وده ظهر في مباراة شباب بلوزداد، ومنح للفريق الجزائري السيطرة ومنحمم الراحة من أجل العودة بعد وقوعهم بدانيًا، وكان عليه أن يجري تغييرات مبكرة مثلما حدث في لقاء القاهرة".

وتابع:" تغيير كهربا وبيرسي تاو، غريبة جدًا ودا تغيير مدرب كسبان ويحافظ على النتيجة، لأنها في الدقيقة 97، وما هي الفائدة العائة على الفريق خاصة وأنهم لا يجيدان اللعب بالرأس".

وأكمل: "الأهلي كان يعاني من أزمة في الجبهة اليمنى، ولذلك أصر على تواجد خالد عبدالفتاح، رغم أنه نفس الأمر تكرر في مباراة الذهاب، ولاعب شباب بلوزداد حصل على ثقة من اللعب أمام خالد بعد تفوقه عليه".

وأردف:" الأهلي يعاني من مشكلة في مقاعد البدلاء، ولا يوجد لاعب بديل قادر على المشاركة وعمل الفارق وقيادة الفريق للفوز، وتراجع الأداء يتحمله اللاعب والمدرب".