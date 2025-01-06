صحة الأقصر تستعد لعيد الميلاد المجيد بالعيادات المتنقلة

رفعت صحة الأقصر درجة الاستعداد القصوى استعدادا لاستقبال عيد الميلاد المجيد، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر

وتحت إشراف دكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر بالتنسيق مع دكتور عبدالله محمد مدير إدارة البندر و دكتور محمد عبدالحافظ مدير إدارة ادارة أرمنت .



كثفت فرق مبادرات الصحة العامة جهودها لتنفيذ خطة التأمين الطبي للاحتفال بعيد الميلاد المجيد لتقديم خدماتها للمواطنين من خلال تمركز العيادات المتنقلة بكلا من إدارة البندر بالكورنيش بجوار مستشفي الكرنك وإدارة أرمنت من أمام الكنيسة الإنجيلية.