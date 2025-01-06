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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

مجلس مدينة الأقصر يصادر 20 عربة كارو يستخدمها "النباشين" في القمامة ..صور

مجلس مدينة الأقصر يصادر (20) عربة كارو يستخدمها "النباشين" لنبش القمامة
مجلس مدينة الأقصر يصادر (20) عربة كارو يستخدمها "النباشين" لنبش القمامة
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قام مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بتنفيذ حملات مكبرة لضبط ظاهرة انتشار عربات الكارو التي يستخدمها "النباشين" في أعمال نبش القمامة من صناديق القمامة وتشويه المظهر الحضاري لشوارع المدينة، حيث تكررت شكاوى عدد من المواطنين من تواجد النباشين الذين يقومون بتفريغ صناديق القمامة ونثر القمامة التي بها لفرزها.

ياتى ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بضرورة الحفاظ على مستوى النظافة والمظهر الحضاري بشوارع المحافظة والمتابعة اليومية لحالة النظافة بالشوارع والميادين وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.


استهدفت الحملات شوارع كورنيش النيل وخالد بن الوليد والتليفزيون والمدينة المنورة ومناطق الفيروز والمستشفى الدولي، مما أسفر عن مصادرة والتحفظ على عدد (20) عربات كارو ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بمشاركة حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الاقصر، وحسن عبده رئيس حى جنوب.

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عماره على ضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لمحافظة الأقصر ، مشيرا إلى أن الجميع شركاء في الحفاظ على مستوى النظافة والحفاظ على البيئة حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

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