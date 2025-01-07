مصطفى منصور يعلن ارتباطه بالفنانة الشابة هايدي رفعت

أعلن الفنان مصطفى منصور ارتباطه بالفنانة هايدي رفعت، حيث ظهر معها في العرض الخاص لفيلم الدشاش.

وكانا الثنائي مصطفى منصور وهايدي رفعت قد تعاونا من قبل في مسرحية يوم عاصم جدًا.

الدشاش

تحدث النجم محمد سعد عن نجاح فيلمه الجديد “الدشاش”، الذي حقق أعلى إيرادات في أول أسبوع من عام 2025، معبرًا عن امتنانه للجمهور الذي دعمه طوال مسيرته الفنية.

وأكد سعد، خلال مكالمته الهاتفية مع برنامج “حديث القاهرة” الذي تقدمه الإعلامية كريمة عوض عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن النجاح هو توفيق من الله وجهد متواصل لتحقيق طموحات الجمهور.



وأوضح سعد أن فكرة تقديم فيلم مثل “الدشاش” كانت تحديًا كبيرًا بالنسبة له، خاصة أنه تطلب منه تقديم مزيج من الكوميديا والتراجيديا، مضيفًا: “سر النجاح هو أن أستمع للجمهور، وأبحث عن الورق الذي يعكس تطلعاتهم ورؤيتهم لي، سواء في الكوميدي أو التراجيدي هذا الفيلم كان بمثابة خطوة أولى نحو شكل فني جديد أتمنى أن ينال إعجاب الجمهور”.



وأشار سعد إلى أن نجاحه السابق، خاصة في شخصية “اللمبي”، جعله يشعر أحيانًا بأنه محصور في أدوار معينة، لكنه بدأ يبحث عن أدوار تُبرز تنوعه كممثل، وقال: “أنا والمنتج شركاء في حبسي في دور اللمبي والكوميدي، هو كان بيعرض علي شغل بالشكل ده عشان عارف ان محمد سعد كويس في المنطقة دي ومن حقه إنه يكسب، وأنا في الأول كنت فرحان بحتة الإيرادات، لكن بيبقى في الآخر الخبرة، كل ما الواحد بيشتغل أكتر يزداد خبرة أكتر، كل ما تكون المشورات والناس اللي حواليه فنيا بيفيدوه، دا بيخليه يوصل لحتة زي انهاردة (الدشاش) كل وقت له آدانه، حتى النضج وإني بدور في حتة، ممكن تكون اجتهادات شخصية مني، وربنا مقدر لي حاجة كويسة تكون بداية الخطوة الجديدة، والطريق طويل في الموضوع داده".



