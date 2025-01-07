اليوم .. ياسمين صبري تبدأ تصوير مسلسلها الرمضاني «ضل حيطة»

أكدت النجمة ياسمين صبري في تصريح خاص لصدى البلد انها ستصور اليوم مسلسلها الجديد “ ضل حيطة ” ، وذلك بعد تأجيل استمر لعدة اسابيع عن الموعد المحدد لبدء التصوير .

العمل من المقرر أن يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين علي رأسهم الفنان اللبناني نيقولا معوض ، والذي يلعب داخل الأحداث شخصية زوج ياسمين صبري .

ومن ناحية أخري انتهت ياسمين صبري من تصوير دورها ضمن أحداث فيلم “ الأرض السودا ” ، والمقرر أن تشارك فى بطولته الفنان كريم عبد العزيز .

الأرض السودا

تدور أحداث "الأرض السوداء" حول شخصية يوسف، ضابط شرطة يتصدى لعصابة دولية متخصصة في تهريب الآثار، يتناول الفيلم التحديات والصراعات التي يواجهها يوسف في سبيل الحفاظ على التراث الثقافي، مما يجعله عرضة لمواقف مثيرة وخطرة، يمتاز السيناريو بتشويق عالي، مما يضمن جذب المشاهدين في كل مشهد.

النجوم المشاركون

إلى جانب كريم وياسمين، يشارك في الفيلم عدد من النجوم، منهم الفنان إياد نصار، الذي يُعتبر إضافة قوية للعمل، والفنان الشاب أحمد غزي، بالإضافة إلى مريم محمود الجندي، مما يعكس التنوع في أداء الأدوار ويزيد من توقعات النجاح.