بعد اقتراب تسليمه للإمارات.. ما التهم الموجهة إلى عبد الرحمن القرضاوي؟

أصدرت السلطات اللبنانية مساء الثلاثاء قرارا هاما بخصوص ترحيل المتهم الهارب عبد الرحمن يوسف القرضاوي المحكوم عليه في عدد من القضايا.

تسليم عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات

وأكد وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري، أن "مجلس الوزراء اتخذ قرارًا بترحيل المتهم عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات"، بحسب الوكالة اللبنانية للإعلام، بعدما اعتقل في 29 ديسمبر الماضي، لدى عودته من سوريا.

ووصل عبد الرحمن القرضاوي إلى العاصمة السورية دمشق بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر الماضي إثر وصول الفصائل المسلحة إلى دمشق وفرار بشار الأسد إلى موسكو.

تهم عبد الرحمن القرضاوي

وطالبت مصر والإمارات السلطات اللبنانية بتسليم عبد الرحمن القرضاوي الذي يحمل الجنسية التركية، حيث أنه مدان في عدد من التهم:

الحبس 3 سنوات لعبد الرحمن القرضاوي مع كل من عصام سلطان و محمد البلتاجي وآخرين في القضية التي تحمل رقم 478 لسنة 2014، والمتهم فيها بـ"إهانة القضاء"، بحسب الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة.

الحبس 3 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، بحسب الحكم الصادر عن محكمة الدقي في نوفمبر 2016.

صدور حكم في أكتوبر 2018 بالسجن المشدد 3 سنوات والغرامة ضد 18 متهما في قضية "إهانة القضاء" التي تعود وقائعها لعامي 2012 و2013، وكان من بينهم عبد الرحمن القرضاوي الذي رفضت المحكمة الطعن فيه لعدم تقديمه نفسه لتنفيذ حكم الجنايات الصادر ضده.