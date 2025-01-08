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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

رئيس «مهرجان الأقصر»: نعزز التبادل الثقافي بمشاركة 35 دولة أفريقية

سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
البهى عمرو
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قال سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، إنّ المحافظة تشهد إطلاق مهرجان السينما الأفريقية في دورته الـ14 تحت شعار «قمر 14»، موضحا أنّ السينما الأفريقية تستحق أن تكون قمر 14 وتمر بأفضل مراحلها.

وأضاف «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية هذا العام يأتي بمشاركة 35 دولة أفريقية وعرض 65 فيلما، كما يشهد تكريم السينما الموريتانية ونجوم مهمين مثل تكريم فنانة كبيرة من غانا أكوسوا بوسيا التي مثلت من كبار الفنانين في التاريخ السينمائي على مستوى العالم، إذ أنها ممثلة عالمية كبيرة.

وتابع: «المهرجان يشهد تكريم الفنان المصري خالد النبوي الذي يحظى ببعد دولي وأفلام في أمريكا، فضلاً عن تكريم مجدي أحمد علي المخرج المصري، ومن تونس تكريم الفنان التونسي الإيطالي أحمد الحفيان وهو ممثل تونسي يعيش في أوروبا وله أعمال أفريقية وأوروبية».

ولفت رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية إلى أنّ المهرجانات تعزز التبادل الثقافي والهويات بين مختلف الدول، كما أن التواجد الإنساني يحدث حالة من الترابط وتوثيق العلاقات بين الدول، لذا مهرجان الأقصر استطاع على مدار 15 عام تحقيق التواصل مع الأشقاء في القارة الأفريقية، وهو الحدث السينمائي الأفريقي الوحيد الموجود في مصر.

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