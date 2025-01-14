الدردير عن بيرسي تاو: وحاسبي يا غربة عليه

شارك الناقد الرياضي عمرو الدردير منشوراً بشأن اللاعب بيرسي تاو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير :"وحاسبي يا غربة عليه ".

أعلن نادي قطر تعاقده مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو، قادمًا من صفوف الأهلي من أجل تعزيز صفوف الفريق القطري الهجومية استعدادًا لخوض المنافسات التي يخوضها الفريق في الوقت الراهن.

ونشر الحساب الرسمي لنادي قطر عبر موقع التواصل الاجتماعي "X" مقطع مصور يتضمن مهارات بيرسي تاو وأبرز لقطاته بقميص الأهلي، مرحبًا بانضمام الجنوب أفريقي لصفوفه، معلقًا "بيرسي تاو قطراوي".

وانضم بيرسي تاو بشكل رسمي إلى صفوف قطر ليخوض تجربة جديدة، بعد أن قضى الجنوب أفريقي 3 مواسم ونصف داخل صفوف الأهلي حقق خلالها العديد من الألقاب على المستوى الفردي والجماعي.