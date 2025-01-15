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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بيجو 2008 موديل 2025 الجديدة | اعرف الأسعار والمواصفات

بيجو 2008 موديل 2025
بيجو 2008 موديل 2025
إبراهيم القادري
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تضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات موديل 2025 التي يرغب المواطنين في شراءها لما يتوافر بها من تكنولوجيات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، وتواجدت تلك الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري وتراجع الأسعار ومن ضمن تلك السيارات، بيجو 2008 موديل 2025، وتنتمي 2008 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

بيجو 2008 موديل 2025

- أبعاد بيجو 2008 موديل 2025

بيجو 2008 موديل 2025

تأتى سيارة بيجو 2008 موديل 2025 داخل سوق السيارات المصرية بطول 4300 مم، وعرض 1815 مم، وارتفاع 1530 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2605 مم .

- محرك بيجو 2008 موديل 2025

بيجو 2008 موديل 2025

عزم دوران سيارة بيجو 2008 موديل 2025 يصل إلي 230 نيوتن/متر، وبها علبة تروس أوتوماتيك، ومحرك سعة 1200 سي سي تيربو، وبها قوة 130 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 9.3 ثانية، وبهاخزان وقود سعة 44 لتر .

- مواصفات بيجو 2008 موديل 2025

بيجو 2008 موديل 2025

زودت مقصورة سيارة بيجو 2008 موديل 2025 بالعديد من التكنولوجيات من ضمنها، بلوتوث، ومدخل AUX، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومدخل USB، وتكييف، وبها مرايات ضم، وريموت كنترول، وبها فتحة سقف بانوراما، وفرش مقاعد من الجلد، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها مرايات كهربائية، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها جنوط رياضية، وبها قفل مركزى للأبواب، وكاميرا خلفية، وبها مصابيح ضباب، وإنذار ضد السرقة، ومثبت سرعة، وبها زر تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

- وسائل الأمان بـ بيجو 2008 موديل 2025

بيجو 2008 موديل 2025

تحتوي سيارة بيجو 2008 موديل 2025 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الثبات الإلكتروني، وESP، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها وسائد هوائية للسائق، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها وسائد هوائية للركاب، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات اماميه، ووسائد هوائية جانبية، وبها حساسات للركن .

- سعر بيجو 2008 موديل 2025

بيجو 2008 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة بيجو 2008 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 659 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 2008 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 799 ألف جنيه .

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