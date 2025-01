شرطة كولورادو تستخدم AirTags لمحاربة سرقة السيارات

1/22/2025 2:30:00 AM

الأربعاء 22/يناير/2025 - 02:30 ص 1/22/2025 2:30:00 AM

بدأت الشرطة في مدينة أرڤادا بولاية كولورادو توزيع أجهزة AirTags وTile Bluetooth Trackers مجانًا على السكان، كجزء من جهودها لمكافحة سرقة السيارات.

تأتي هذه الخطوة في محاولة لخفض معدلات السرقة التي جعلت كولورادو تحتل المرتبة الرابعة على مستوى الولايات المتحدة في عام 2023، بعد أن كانت في المركز الأول في عام 2021.

كيف تعمل الخطة؟

توصي الشرطة السكان بوضع أجهزة التتبع هذه في سياراتهم، كما تقدم السلطات ملصقات تحذيرية ليضعها السائقون على زجاج سياراتهم الأمامي.

تحمل الملصقات عبارة: “تحذير! هذه المركبة مجهزة بجهاز تتبع ويمكن تعقبها من قبل الشرطة في حال سرقتها!”، تهدف هذه الملصقات إلى ردع السارقين المحتملين من الاقتراب من السيارات.

أسئلة حول الفعالية

الخطوة قد تبدو مبتكرة، لكنها أثارت بعض التساؤلات:

كيف كانت الشرطة تستعيد السيارات المسروقة قبل عصر أجهزة التتبع مثل AirTags؟

وإذا رفض أحد السائقين استخدام هذه الأجهزة، هل ستُبذل الجهود ذاتها لاستعادة سيارته في حال سرقتها؟

وأخيرًا، هل ستُحدث النسخة المقبلة من AirTags (المتوقع إصدارها عام 2025) فرقًا أكبر في هذه الجهود؟

الجيل الجديد من AirTag

تخطط Apple لإطلاق الجيل الثاني من أجهزة AirTag في عام 2025، مع تحسينات كبيرة تشمل:

مدى محسّن: بفضل شريحة جديدة فائقة العرض (Ultra Wideband)، ستزداد قدرة التتبع الدقيقة ليصل المدى من 30 إلى 90 مترًا، مقارنة بالمدى الحالي الذي يتراوح بين 10 و30 مترًا.

دعم شبكة Find My: ستظل الأجهزة تعتمد على شبكة Find My التي تستخدم إشارات البلوتوث لإرسال موقع الجهاز بأمان. يتم تمرير الإشارة عبر أجهزة Apple القريبة إلى الخوادم، مما يتيح تتبع السيارة أو أي عنصر آخر عبر تطبيق Find My على أجهزة iPhone أو iPad أو Mac.

حل مؤقت أم خطوة ذكية؟

على الرغم من أن هذه الخطوة قد تساعد في الحد من السرقات، إلا أن فعاليتها طويلة المدى لا تزال محل تساؤل.

بينما يبدو أن التكنولوجيا مثل AirTags قد تُحدث تغييرًا إيجابيًا في مكافحة الجريمة، فإن نجاح هذه الخطة يعتمد بشكل كبير على مدى استخدامها من قبل السكان واستجابة السارقين لها.

هل ستثبت هذه الأجهزة أنها الحل الأمثل؟ أم أنها مجرد حل مؤقت في معركة طويلة الأمد ضد سرقة السيارات؟ الوقت وحده كفيل بالإجابة.