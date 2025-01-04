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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

تحديثات Apple على AirTag وFind My لمعالجة مخاوف سلامة البطاريات

Apple
Apple
احمد الشريف
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أعلنت شركة Apple عن تحديثات جديدة لأجهزة AirTag وتطبيق Find My بعد أن تلقت إشعارًا من لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية (CPSC) بشأن انتهاك قانون "ريس" (Reese's Law).

 جاء هذا التحديث لتلبية متطلبات السلامة المتعلقة ببطاريات الزر الصغيرة المستخدمة في الجهاز، والتي قد تشكل خطرًا صحيًا كبيرًا إذا ابتلعها الأطفال.

القضية والخلفية

يستخدم AirTag بطاريات الزر أو بطاريات العملات المعدنية، وهي شائعة الاستخدام في الأجهزة الصغيرة. 

وعلى الرغم من أن Apple التزمت بمعايير الأداء لضمان تأمين البطارية داخل الجهاز، إلا أنها أخفقت في البداية في تضمين التحذيرات الإلزامية على المنتج والتغليف.

 وفقًا لقانون "ريس"، يجب أن تحتوي المنتجات التي تستخدم هذا النوع من البطاريات على ملصقات تحذير واضحة لتوعية المستخدمين بالمخاطر المرتبطة بها.

التحسينات التي أجرتها Apple

  • داخل الجهاز: أضافت Apple رمز تحذير داخل حجرة البطارية في AirTag.
  • التغليف: تم تحديث عبوات المنتج لتتضمن التحذيرات المطلوبة بشكل واضح.
  • التطبيق الرقمي: أُضيفت رسالة تحذيرية في تطبيق Find My تظهر عند استبدال بطارية AirTag، لتوعية المستخدمين حتى لو كانوا يستخدمون أجهزة AirTag القديمة.

أهمية هذه التحديثات

تأتي هذه الخطوة بعد إشعار لجنة CPSC، مما يعكس التزام Apple بتحسين معايير السلامة الخاصة بمنتجاتها. كما تُعد هذه التحديثات تذكيرًا لكل المصنعين بأهمية الالتزام بمعايير السلامة وتوفير التحذيرات اللازمة لضمان حماية المستهلكين، خصوصًا الأطفال.

مشكلات سابقة مع AirTag

من الجدير بالذكر أن أجهزة AirTag لم تخلو من الجدل منذ إطلاقها. فقد أُثيرت مخاوف بشأن إمكانية إساءة استخدامها في التتبع غير المرغوب فيه أو التجسس على الأشخاص دون علمهم.

 ورغم أن Apple أدخلت إجراءات حماية متعددة لمعالجة هذه المخاوف، فإن قضية سلامة البطاريات تضيف بُعدًا جديدًا للنقاش حول استخدام الأجهزة الذكية بشكل مسؤول وآمن.

أهمية الوعي والسلامة:
هذه الحادثة تذكّر المستهلكين بضرورة البقاء على اطلاع على المنتجات التي يستخدمونها، والتحقق من توافقها مع معايير السلامة، خاصة في المنازل التي تضم أطفالًا. 

كما تسلط الضوء على مسؤولية الشركات في تطوير منتجاتها بما يحقق أقصى درجات الأمان.

يمثل التحديثات التي أجرتها Apple خطوة إيجابية نحو تعزيز سلامة المستخدمين والامتثال للمعايير الحكومية، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل تزايد استخدام الأجهزة الذكية في حياتنا اليومية.

Apple AirTag Find My

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