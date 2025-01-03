قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار اليوم 3-1-2025
زيادة المرتبات 2025.. الموعد والنسبة المقررة وفقا للقانون
بعد توقف 13 عاما.. الخطوط القطرية تعلن استئناف رحلاتها إلى سوريا
سعر الذهب اليوم 3-1-2025
فلايت رادار: تتبعنا 80 مليون طائرة في الأجواء خلال 2024
إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل وإصابة العشرات| فيديو
الزمالك: فريق الاسكاوتنج اعترض على بعض الصفقات المحلية بطلب جوميز
وظائف شاغرة بالخدمات الجوية لمصر للطيران
أوقفوا شراءه فورًا.. سحب دواء شهير من الصيدليات لعلاج الضغط ورسالة هامة لمن تناولوه
زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب تشيلي
تحطم طائرة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
اندلاع حريق داخل مبنى تجاري في سموحة بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

هاتف iPhone 17 Air.. فيديو يكشف أنحف تصميم آيفون من آبل

هاتف iPhone 17 Air
هاتف iPhone 17 Air
شيماء عبد المنعم
×

تعمل شركة آبل Apple، على تطوير هاتف آيفون جديد رفيع يسمى iPhone 17 Air، ومن المفترض أن يكون أنحف هاتف آيفون صنعته الشركة على الإطلاق، وهو أنحف من iPhone 6، الذي يبلغ سمكه 6.9 ملم.

كيف سيبدو شكل هاتف iPhone 17 Air؟


وبحسب ما ذكره موقع “androidheadlines”، يظهر مقطع فيديو مسرب مفهوم جديد للتصميم الذي سيأتي به هاتف iPhone 17 Air، في الفيديو المفاهيمي الذي شاركته Technizo Concept على موقع يوتيوب، يتمتع iPhone 17 Air بتصميم جديد تماما، يشار إلى أن هذا المفهوم يعتمد على التسريبات الأخيرة.


في الخلف، من المحتمل أن يحتوي iPhone 17 Air على إعداد كاميرا أفقية بثلاث عدسات، ومع ذلك، تشير بعض التقارير إلى أن النموذج النهائي قد يحتوي على عدسة واحدة أو عدستين.

ويتميز هاتف آبل المنتظر  iPhone 17 Air بتصميم جديد مصنوع من الألومنيوم وجزء من الزجاج يتيح إمكانية الشحن اللاسلكي، لذلك لن تحتاج إلى توصيل كابل.

ومن بين أحد الميزات الأكثر إثارة للاهتمام هو منفذ الشحن USB-C، والذي سيسمح بشحن أسرع وأكثر كفاءة من المنافذ الموجودة على أجهزة آيفون القديمة.

في المقدمة، قد يحتوي هاتف iPhone 17 Air على شاشة من نوع OLED بقياس 6.65 بوصة، مزودة بتقنية ProMotion، مما يعني أن الشاشة يجب أن تكون أكثر سلاسة وأسرع، يمكن أن تكون الجزيرة الديناميكية التي تعرض الإشعارات أصغر من طرازات iPhone 16 الحالية.

وسيحل iPhone 17 Air محل الطراز "Plus" في تشكيلة آبل، مما يجعله إضافة مهمة هذا العام، ومن المرجح أن يكون iPhone 17 Air أنحف بحوالي 2 ملم من iPhone 16 Pro، الذي يبلغ سمكه 8.25 ملميتر، وهذا قد يجعل سمكه حوالي 6.25 ملميتر، وهو أحد أنحف أجهزة آيفون التي صنعتها شركة آبل.

سيكون iPhone 17 Air أقل تكلفة من طرازات Pro


يقال إن الشركة في طريقها لجعل iPhone 17 Air أقل تكلفة من طرازات iPhone 17 Pro، على الرغم من كونه نحيفا، إلا أن iPhone 17 Air سيكون أرخص، مثل طرازات Plus، من المحتمل أن تكون تكلفة iPhone 17 Air أقل من طرازات Pro.

بافتراض صحة التقارير الأخيرة، سيتم بيع iPhone 17 Air بسعر أقل من 1000 دولار (أي ما يعادل 50.780 جنيها مصريا)، إذا لم يحصل iPhone 17 Pro على زيادة في السعر، فقد يصل سعر iPhone 17 Air إلى حوالي 899 دولارا، على غرار iPhone 16 Plus، قد يصل آيفون الأقل سمكا مع سلسلة iPhone 17، والذي من المتوقع أن يصل في سبتمبر 2025.

آبل iPhone 6 هاتف آيفون جديد iPhone 16 Plus iPhone 17 Air

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. سحب دواء شهير من الصيدليات لعلاج الضغط ورسالة هامة لمن تناولوه

أوقفوا شراءه فورًا.. سحب دواء شهير من الصيدليات لعلاج الضغط ورسالة هامة لمن تناولوه

العمرة

غرامة 500 ريال.. السعودية تعلن ضوابط جديدة بشأن تأشيرة العمرة

مي فاروق ونجلها

ابنها في ضهرها.. لحظة عقد قران مي فاروق ومحمد العمروسي

قطارات السكك الحديدية

تذاكر جميع القطارات | إعلان رسمي من السكة الحديد

رمضان صبحي

مفاجأة بشأن رحيل رمضان صبحي عن بيراميدز.. وهذه وجهته المقبلة

تشييع جثامين شباب المنوفية

3 نعوش .. قرية بأكملها تودع شباب خرجوا للعمل في المنوفية

الداخلية

حقيقة سقوط صاروخ فى أرض زراعية بأسوان .. الداخلية تكشف التفاصيل

وظائف السكة الحديد الجديدة 2025

عددها 1098.. تفاصيل وظائف السكة الحديد الجديدة 2025 .. والتقديم من هذا اللينك

ترشيحاتنا

التضامن

شروط جديدة.. مسابقة الأم المثالية 2025

رئيس الأعلى للإعلام

تعاون مثمر بين الإعلام والثقافة لتعزيز الوعي المجتمعي

صورة ارشيفية

الصحفيين ترد على استفسارات الزملاء لاعتراضهم على أسعار الرحلات

بالصور

شفاف بدون بطانة.. فستان آمال ماهر قبل وبعد التعديل يضعها في مأزق

امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر

لبسها كله هدايا.. أبرز اطلالات سلمى أبو ضيف المثيرة للجدل

سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف

بفرن البوتاجاز.. طريقة عمل الفطير المشلتت في البيت

الفطير المشلتت
الفطير المشلتت
الفطير المشلتت

بيظبط الهرمونات .. فوائد غير متوقعة لتناول السمسم بانتظام

السمسم
السمسم
السمسم

فيديو

أحمد مالك وهدى المفتي

اتخطبوا؟ .. أحمد مالك يأمر هدى المفتي بـ"ترويق" الشقة لوالدته

ياسمين فتح الله

تعليمات مهمة .. أشياء ممنوع اصطحابها في لجان امتحانات نصف العام

ياسمين فتح الله

آخر موعد سداد حج الجمعيات الأهلية وأسعار هذا العام

اغرب نصيحه بعد الجواز

يا تعيش راجل يا تعيش سعيد.. مصطفى شعبان يكشف عن أغرب نصيحة له بعد الجواز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

المزيد