هاتف iPhone 17 Air.. فيديو يكشف أنحف تصميم آيفون من آبل

تعمل شركة آبل Apple، على تطوير هاتف آيفون جديد رفيع يسمى iPhone 17 Air، ومن المفترض أن يكون أنحف هاتف آيفون صنعته الشركة على الإطلاق، وهو أنحف من iPhone 6، الذي يبلغ سمكه 6.9 ملم.

كيف سيبدو شكل هاتف iPhone 17 Air؟



وبحسب ما ذكره موقع “androidheadlines”، يظهر مقطع فيديو مسرب مفهوم جديد للتصميم الذي سيأتي به هاتف iPhone 17 Air، في الفيديو المفاهيمي الذي شاركته Technizo Concept على موقع يوتيوب، يتمتع iPhone 17 Air بتصميم جديد تماما، يشار إلى أن هذا المفهوم يعتمد على التسريبات الأخيرة.



في الخلف، من المحتمل أن يحتوي iPhone 17 Air على إعداد كاميرا أفقية بثلاث عدسات، ومع ذلك، تشير بعض التقارير إلى أن النموذج النهائي قد يحتوي على عدسة واحدة أو عدستين.

ويتميز هاتف آبل المنتظر iPhone 17 Air بتصميم جديد مصنوع من الألومنيوم وجزء من الزجاج يتيح إمكانية الشحن اللاسلكي، لذلك لن تحتاج إلى توصيل كابل.

ومن بين أحد الميزات الأكثر إثارة للاهتمام هو منفذ الشحن USB-C، والذي سيسمح بشحن أسرع وأكثر كفاءة من المنافذ الموجودة على أجهزة آيفون القديمة.

في المقدمة، قد يحتوي هاتف iPhone 17 Air على شاشة من نوع OLED بقياس 6.65 بوصة، مزودة بتقنية ProMotion، مما يعني أن الشاشة يجب أن تكون أكثر سلاسة وأسرع، يمكن أن تكون الجزيرة الديناميكية التي تعرض الإشعارات أصغر من طرازات iPhone 16 الحالية.

وسيحل iPhone 17 Air محل الطراز "Plus" في تشكيلة آبل، مما يجعله إضافة مهمة هذا العام، ومن المرجح أن يكون iPhone 17 Air أنحف بحوالي 2 ملم من iPhone 16 Pro، الذي يبلغ سمكه 8.25 ملميتر، وهذا قد يجعل سمكه حوالي 6.25 ملميتر، وهو أحد أنحف أجهزة آيفون التي صنعتها شركة آبل.

سيكون iPhone 17 Air أقل تكلفة من طرازات Pro



يقال إن الشركة في طريقها لجعل iPhone 17 Air أقل تكلفة من طرازات iPhone 17 Pro، على الرغم من كونه نحيفا، إلا أن iPhone 17 Air سيكون أرخص، مثل طرازات Plus، من المحتمل أن تكون تكلفة iPhone 17 Air أقل من طرازات Pro.

بافتراض صحة التقارير الأخيرة، سيتم بيع iPhone 17 Air بسعر أقل من 1000 دولار (أي ما يعادل 50.780 جنيها مصريا)، إذا لم يحصل iPhone 17 Pro على زيادة في السعر، فقد يصل سعر iPhone 17 Air إلى حوالي 899 دولارا، على غرار iPhone 16 Plus، قد يصل آيفون الأقل سمكا مع سلسلة iPhone 17، والذي من المتوقع أن يصل في سبتمبر 2025.