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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تحيي حفل عيد الجمهورية في قرطاج.. لطيفة تتصدر التريند بألبوم "قلبي ارتاح"

لطيفة
لطيفة
سعيد فراج

تصدّر ألبوم "قلبي ارتاح" للنجمة لطيفة قوائم الاستماع على أبرز منصات الموسيقى في الوطن العربي، وذلك فور طرح الدفعة الأولى من أغنياته، التي تضم أربع أغنيات أُطلقت بتقنية "دولبي أتموس"، في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم العربي.

وتربعت الأغاني على قوائم الأكثر استماعًا في عدة منصات شهيرة، من بينها Apple Music، Spotify، Twist Music، وYango، كما تصدرت التريند على منصة X (تويتر سابقًا) في عدد من الدول العربية.

وبرزت أغنية "Sorry" بشكل خاص، محققة المركز الأول ضمن قائمة الأكثر تداولًا واستماعًا عبر منصة تيك توك خلال الساعات الأولى من طرحها.

وأعربت لطيفة عن سعادتها الكبيرة بتفاعل الجمهور، مؤكدة أن مجهود عام ونصف من التحضير والتسجيل بدأ يؤتي ثماره، خصوصًا مع إشادات المتابعين بالأفكار الموسيقية المتجددة والاختيارات المتنوعة في الألبوم.

وأكدت لطيفة أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد طرح الدفعتين الثانية والثالثة من الألبوم، متضمنة عددًا من المفاجآت الفنية، حيث تستعد لتصوير بعض الأغاني على طريقة الفيديو كليب، وأخرى على طريقة الفيديو ليريكس، ضمن خطة تسويقية مبتكرة تُرضي جميع الأذواق.

- نفاذ التذاكر فور طرحها 

في سياق متصل، تطير لطيفة خلال الساعات القادمة إلى تونس، استعدادًا لإحياء حفل عيد الجمهورية على مسرح قرطاج الدولي يوم 25 يوليو، وسط ترقب واسع من جمهورها ومحبيها هناك، في أول ظهور فني لها بعد انطلاقة الألبوم، وأعلنت منصة الحجز عن نفاذ تذاكر الحفلة فور طرحها.

لطيفة الفنانة لطيفة ألبوم لطيفة أغاني لطيفة ألبوم قلبي ارتاح مهرجان قرطاج

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