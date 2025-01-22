نادي فاركو يعلق بسخرية على تعادله مع الأهلي

علق نادي فاركو بسخرية، بعد مباراته التي جمعته بالنادي الأهلي والتي انتهت بتعادل الفريقين.

وعلق النادي عبر صفحته الرسمية بموقع الاجتماعي فيسبوك: “بالفعل تحتاجون للوصفة.. مبروك عليكم النقطة بمساعدة أصدقائكم!”.

حسم التعادل الإيجابي ١-١ مواجهة النادي الأهلي وفاركو، على استاد الجيش ببرج العرب في بطولة الدوري الممتاز.

وسجل زهير المترجي، الهدف الأول لصالح فاركو في الدقيقة ٢٢ من عمر اللقاء.

يينما سجل إمام عاشور، هدف التعادل للنادي الأهلي في الدقيقة ٤٥+١١ من زمن الشوط الأول للمباراة.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة رقم ١٩ في صدارة ترتيب الدوري الممتاز، ورفع فاركو رصيده للنقطة ١١ بالمركز التاسع.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اختار تشكيل الفريق لمباراة فاركو.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، عمر كمال، إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات، عمر الساعي.