مسئول أمريكي: ترامب سيدرج الحوثي على قائمة المنظمات الإرهابية

كشفت قناة العربية، عن قرار جديد سيتخذه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن الحوثيين.

وحسب نبأ عاجل للعربية نقل عن مسؤول أميركي أكد أن ترامب سيدرج الحوثي على قائمة المنظمات الأجنبية الإرهابية.

وكانت أعلنت ميليشيا الحوثي في اليمن الإفراج اليوم عن طاقم السفينة "جلاكسي ليدر" بالتنسيق مع حركة حماس ووساطة سلطنة عمان.

عبدالملك الحوثي

وأشارت الميليشيا في بيان لها الي أن ذلك جاء بناء على توجيه القائد عبدالملك الحوثي.

ولفت البيان الي انه تم تسليم طاقم سفينة "جلاكسي ليدر" للأشقاء في سلطنة عمان بالتنسيق مع حركة حماس ضمن ترتيبات وقف إطلاق النار.



ويملك سفينة جلاكسي ليدر المتخصصة بنقل السيارات، التي ترفع علم الباهاما، شركة راي كار كارز، وتديرها شركة إن واي كيه.

واحتجزت جماعة الحوثي السفينة «جلاكسي ليدر» لعلاقتها باسرائيل، وذلك مع طاقمها المكون من 25 شخصًا، في 19 نوفمبر 2023.