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قصف أمريكي على اليمن.. والحوثيون يستهدفون حاملة طائرات «هاري ترومان»
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قصف أمريكي على اليمن.. والحوثيون يستهدفون حاملة طائرات «هاري ترومان»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
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تعرّضت مناطق تابعة للحوثيين في محافظة الحديدة غربي اليمن لقصف أمريكي، ليل السبت، حسبما أفادت مصادر "سكاي نيوز عربية"، بينما أكدت جماعة الحوثي استهداف حاملة طائرات أمريكية.

وذكرت المصادر أن بوارج أمريكية قصفت أهدافًا تابعة للحوثيين، في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

وفي المقابل، قال بيان لجماعة الحوثي إن سلاح الجو المسيّر والقوة الصاروخية والقوات البحرية التابعة لها، نفذت عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس هاري ترومان)، وقطعا حربية شمالي البحر الأحمر".

وأضاف البيان أن العملية "حققت أهدافها بنجاح"، و"تم إجبار حاملة الطائرات الأمريكية على مغادرة مسرح العمليات".

وكشفت الجماعة أن هجومها يعد "الاستهداف للحاملة منذ قدومها إلى البحر الأحمر".

اليمن الحوثيين الحوثي الحديدة

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