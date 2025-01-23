20 شاحنة.. تجهيز قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة من قرية طناح بالدقهلية

تفقدت الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، تجهيزات 20 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والمساعدات الإنسانية مهداة من الشعب المصري إلي الأشقاء لقطاع غزة.

حيث تمت مشاركة عدد من الجمعيات الأهلية ولجنة الزكاة ورجال الأعمال وعلي رأسهم الجمعية الشرعية بالمنصورة و طناح ،الفرقان الخيرية بطناح ،لجنة زكاة طناح وساهم فيها جميع اهالي وقري وتوابع الوحدة المحلية بطناح.

وأعربت "جلالة"عن شكرها وتقديرها لكل من ساهم في إعداد تلك القافلة الإنسانية لدعم الأشقاء والأخوة الفلسطنين بقطاع غزة ومؤكدة علي استمرار تجهيز المساعدات الغذائية والعلاجية، من أجل وصولها إلى أهالي غزة، في ظل توجيهات القيادة السياسية المصرية لدعم الشعب الفلسطيني .