رجال الأعمال المصريين: العلاقات بين مصر والصومال تاريخية

أكد الدكتور شريف سليمان، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بالصومال، مشيرًا إلى جذورها التاريخية العميقة.

وأوضح سليمان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز" ، أن العلاقات بين البلدين تمتد عبر التاريخ، حيث تعود إلى عهود قديمة منذ زمن الملكة حتشبسوت، التي مثلت بداية التبادل التجاري بين الحضارتين.

وتابع أن هناك آفاقًا واسعة للتعاون المشترك بين مصر والصومال، حيث بدأ التبادل التجاري بين البلدين بإرسال المنتجات المصرية إلى الصومال منذ عهد الفراعنة، واستمر هذا التعاون حتى العصر الحديث، مما يعكس استمرارية الشراكة بين البلدين عبر العصور.