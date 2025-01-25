قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر.. غزة تستعد لإطلاق سراح المحتجزات الإسرائيليات الأربعة
الصغرى 10 درجات.. تحذيرات من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس
الصليب الأحمر يتسلم المحتجزات الأربع بعد إخطار بدخول قطاع غزة
أستاذ قانون دولي: طلب إسرائيل بمهلة للانسحاب من لبنان انتهاك صارخ لوقف النار
بتواجد عمر مرموش .. مانشستر سيتي يتطلع لمصالحة جماهيره أمام تشيلسي
متى صيام ليلة الإسراء والمعراج 2025؟.. ليس غدا كما يظن كثيرون
نزلت تانى .. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق
سيدنا النبي صخرة الكونين وسند العالمين .. علي جمعة يوضح
خطر يهدد المجتمع.. استشاري أسري: 70% نسبة الطلاق الصامت في مصر
معارض لـ النساء .. مذيع يقود أهم وزارة دفاع .. من هو ؟
جيش الاحتلال يصدر بيانا تحذيريا لأهالي غزة
سيناريو غزة يتكرر.. تفاصيل العدوان الإسرائيلي على جنين خلال 5 أيام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الاحتلال: التزام حماس باتفاق وقف إطلاق النار سيمكن سكان القطاع من العودة لشماله

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري
×

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا؛ حيث أعلن جيش الاحتلال، أنه في حال التزام حماس باتفاق وقف إطلاق النار سيتمكن سكان قطاع غزة من العودة لشماله.ووجه جيش الاحتلال حديثه لسكان غزة، قائلا: لا يزال التوجه إلى شمال القطاع خطيرا.

وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام فلسطينية يوم السبت عن حصاد العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين في الضفة الغربية لليوم الخامس على التوالي في سيناريو مشابه لكارثة العدوان على غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن حصيلة الشهداء في جنين وصل إلى 14 شهيدا وعشرات الإصابات، بالإضافة إلى وتدمير وهدم وحرق عدد من منازل المواطنين الفلسطينيين، وتدمير للبنية التحتية فيها.

حماس غزة الاحتلال جيش الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك الأهلي

آخر فرصة.. بيان عاجل من البنك الأهلي يمهل هؤلاء العملاء 3 شهور فقط

مصرع صيدلانية في المنوفية

فقيدة الشباب.. مصرع صيدلانية خنقا داخل حمام شقتها في المنوفية

الشهيد عمر القاضي

10 رصـاصات في كتفه.. شقيق الشهيد عمر القاضي: استشهد وهو ثابت

احسب مرتبك بالدرجة الوظيفية في 2025.. وزيادات جديدة لـ5 فئات رسميًا

احسب مرتبك على الدرجة الوظيفية في 2025.. وزيادات جديدة لـ5 فئات رسميًا

الاهلي

رسمياً.. إعلامي يعلن عن رحيل نجم الأهلي إلى نادي خليجي

صورة أرشيفية

بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة.. مواعيد صرف الـ 1000 جنيه

سعر الدولار

92 قرشًا رسميًا الآن.. تراجع سعر الدولار في البنوك إلى أقل مستوى منذ شهر

أنغام وعبد المجيد عبدالله

بعد استدعاء الأمن السعودي لـ أنغام وعبد المجيد عبدالله.. أول ظهور للفنانة

ترشيحاتنا

أسعار البيض

تبدأ من 135 جنيها.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم السبت

بنك القاهرة

لهذه المجالات| وظائف جديدة ببنك القاهرة.. تعرف على الشروط

وزير الري

سويلم يناقش مقترحات تشكيل وحدة لمتابعة المشروعات الممولة من الجهات الدولية

بالصور

فستان جريء.. مي عمر تشعل السوشيال ميديا في أحدث إطلالة

مي عمر
مي عمر
مي عمر

بملابس جريئة .. زوجة حمدي الميرغني تثير الجدل |صور

زوجة حمدي الميرغني
زوجة حمدي الميرغني
زوجة حمدي الميرغني

علي ربيع يكشف عن كواليس فيلم الصفا الثانوية بنات

علي ربيع فى كواليس فيلم الصفا الثانوية بنات
علي ربيع فى كواليس فيلم الصفا الثانوية بنات
علي ربيع فى كواليس فيلم الصفا الثانوية بنات

17 سنة انتهت بالانفصال.. 10 صور رومانسية تجمع نانسي عجرم وفادي الهاشم

نانسي عجرم وفادي الهاشم
نانسي عجرم وفادي الهاشم
نانسي عجرم وفادي الهاشم

فيديو

ناهد السباعى

لعب عيال.. ناهد السباعي تكشف عن أول حب في حياتها

علاء مرسي

علاء مرسي: عادل إمام فوق التقييم ..وأنا سنيد ولا يجوز الاستغناء عني

بدرية طلبة

نفخت الشفايف وعملت بوتكس.. بدرية طلبة تجري عمليات تجميل

العدو الخفي للكوليسترول والسكر: احذر من الإفراط في تناول هذه الأطعمة

العدو الخفي للكوليسترول والسكر: احذر الإفراط في تناول هذه الأطعمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: غزة: معركة البقاء والصمود أمام مأساة متجددة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: تحديات الرئيس الـ47 للولايات المتحدة

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة نيت حتب

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

المزيد