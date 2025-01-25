الاحتلال: التزام حماس باتفاق وقف إطلاق النار سيمكن سكان القطاع من العودة لشماله

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا؛ حيث أعلن جيش الاحتلال، أنه في حال التزام حماس باتفاق وقف إطلاق النار سيتمكن سكان قطاع غزة من العودة لشماله.ووجه جيش الاحتلال حديثه لسكان غزة، قائلا: لا يزال التوجه إلى شمال القطاع خطيرا.



وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام فلسطينية يوم السبت عن حصاد العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين في الضفة الغربية لليوم الخامس على التوالي في سيناريو مشابه لكارثة العدوان على غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن حصيلة الشهداء في جنين وصل إلى 14 شهيدا وعشرات الإصابات، بالإضافة إلى وتدمير وهدم وحرق عدد من منازل المواطنين الفلسطينيين، وتدمير للبنية التحتية فيها.