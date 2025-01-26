رغم انتهاء مهلة الـ 60 يوما.. جيش الاحتلال يحذر اللبنانيين من العودة لبلدات الجنوب

أطلق الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تحذيرات إلى سكان بلدات جنوبي لبنان من الانتقال إليها “حتى إشعار آخر” وذلك بعد ساعات من انقضاء مهلة الـ60 يوما، التي تقضي بانسحاب إسرائيل من البلدات الجنوبية.

جاء ذلك في وقت الذي تجمع عدد من الأهالي استعدادا للتوجه إلى بعض البلدات الجنوبية والعودة إلى ديارهم.

وتلقى عددٌ من أهالي المناطق الحدودية في منطقة النبطية أمس السبت اتصالات على هواتفهم من ارقام دولية متعددة يطلب فيها المتحدث باسم جيش العدو وبلهجة عربية ركيكة من الاهالي عدم العودة الى بلداتهم يوم غد الاحد ويحذرهم من ذلك.

ويشار إلى أنَّ هاذا الأسلوب يتبّعه الجيش الإسرائيلي لتحذير المواطنين وتهديدهم من العودة إلى منازلهم وقراهم الحدودية، جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، أغلق الجيش الإسرائيلي بعض مداخل القرى الجنوبية في القطاع الشرقي بالسواتر الترابية، في حين حذر الجيش اللبناني السكان من الاقتراب من المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية.

وشدد الجيش اللبناني على ضرورة الالتزام بتوجيهات القيادة وإرشادات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على سلامتهم.