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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

30 يناير آخر موعد للتقديم في ورشة "ذاكرة المكان" بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

رئيس جامعة القناة
رئيس جامعة القناة
الإسماعيلية انجي هيبة
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تدعو جامعة قناة السويس طلابها للمشاركة في ورشة "ذاكرة المكان" بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة؛ لأهمية الفعالية ؛ لتعزز مهارات الطلاب في مجالات الإبداع السينمائي، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على حرص الجامعة على دعم طلابها للمشاركة في الأنشطة التي تسهم في صقل مواهبهم وتنمية قدراتهم، مشيرًا إلى أن هذه الورشة تُعد فرصة متميزة لتوسيع آفاق الطلاب في مجالات الفنون والتعبير الإبداعي.

يُعتبر المهرجان أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة.

تأسس المهرجان عام 1991 وينظمه المركز القومي للسينما، حيث يستقطب صناع الأفلام والمبدعين من مختلف أنحاء العالم.

تأتي الورشة بالتعاون مع شركة ومبادرة "سمسمية" التي تسعى لتسليط الضوء على ثراء المدن الإقليمية في مصر، وتعزيز تجربة التفاعل مع المجتمعات المحلية من خلال أنشطة ثقافية وسياحية تهدف إلى إبراز الهوية الإنسانية والتاريخية لهذه المناطق.

هذا وأعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة المخرجة هالة جلال، أن يوم 30 يناير هو الموعد النهائي لتلقي طلبات الالتحاق بورشة "ذاكرة المكان"، التي تُقام بالتعاون مع هيئة التنسيق الحضاري ومبادرة سمسمية، ضمن فعاليات الدورة الـ26 للمهرجان المقرر انطلاقها في 5 فبراير المقبل.

تستمر الورشة ثلاثة أيام من التدريب المكثف بمدينة الإسماعيلية، خلال الفترة من 8 إلى 10 فبراير 2025، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

تُقدم الورشة المدربة تغريد العصفوري، إحدى أبرز صناع الأفلام التسجيلية التي حصدت أفلامها العديد من الجوائز المحلية والدولية.

تشترط الورشة أن يكون المتقدم من أبناء محافظات قناة السويس، وألا يقل عمره عن 18 عامًا، مع الالتزام بالحضور الكامل طوال أيام الورشة. يمكن التقديم بشكل فردي أو كفريق عمل مكون من كاتب فكرة ومخرج، مع العلم أن الخبرة السابقة في صناعة الأفلام ليست شرطًا أساسيًا.

هذا وسيتم إعلان أسماء المقبولين يوم الأحد الموافق 2 فبراير 2025، 
وفي ختام الورشة ستُعرض الأفكار المشاركة ضمن مسابقة خاصة. يحصل الفائزون على جوائز مالية وشهادات تقدير مقدمة من المهرجان، مع توفير الإقامة للمشاركين من خارج الإسماعيلية.

•• لمزيد من المعلومات والتقديم :

» يمكن للراغبين في المشاركة التقديم عبر الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfC_3M7lgmssRb7SAMkZ1ZNdqlQDwqCB2em4qk7T29NR0MeFg/viewform?usp=preview

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