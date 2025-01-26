بلغة الإشارة.. الجامع الأزهر يعقد ملتقاه الأسبوعي حول رحلة الإسراء والمعراج

عقد الجامع الأزهر الشريف اللقاء الأسبوعي بلغة الإشارة لذوي الهمم من الصم والبكم، تحت عنوان"رحلة الإسراء والمعراج".

وقدمت د. منى عاشور، الواعظة بالأزهر الشريف وعضو المنظمة العربية لمترجمي لغة الإشارة، اللقاء مستخدمةً لغة الإشارة، موضحةً مكانة الرحلة العظيمة والدروس المستفادة منها.

استهلت الواعظة بمجمع البحوث الإسلامية، المحاضرة بتسليط الضوء على السياق التاريخي والنفسي لهذه الرحلة، مشيرةً إلى وقوعها بعد "عام الحزن" الذي فقد فيه النبي صلى الله عليه وسلم زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها وعمه أبو طالب، والمعاملة القاسية التي تعرض لها النبي من أهل الطائف، مؤكدةً أن هذه الرحلة كانت جبرًا لقلبه وتسرية عن آلامه.

استعرضت د. منى عاشور، أحداث الرحلة بالتفصيل، بدءًا من الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومن ثم المعراج إلى السماوات العُلا، مشيرةً إلى اللحظات الروحانية التي تُوجت بفرض الصلاة كفريضة يومية، حيث تمثل الصلاة الصلة الدائمة بين العبد وربه.

وأوضحت الدروس المستفادة من الرحلة، كأهمية الصبر والثبات في مواجهة الابتلاءات، والتوكل على الله والرضا بقضائه، وتعزيز الروح الإيمانية واللجوء إلى الله في الأوقات الصعبة، مستشهدةً بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم "اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين، إلى من تكلني، إلى عدو يتجهمني، أو إلى قريب ملكته أمري، إن لم تكن غضبان علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تنزل بي غضبك، أو تحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك".

وخلال اللقاء فُتح باب النقاش لبعض الأسئلة المتعلقة بالموضوع والرد عليها؛ مما شهد تفاعلًا بين الحضور الذين عبروا عن تقديرهم باهتمام الأزهر الشريف بدمج الصم في الأنشطة التعليمية والدينية.