سامسونج تطمئن المستخدمين.. هاتف Galaxy S25 Ultra يتفوق بأدائه مع نظام تبريد محسّن

تتميز سلسلة هواتف Galaxy S25 من سامسونج باعتمادها على معالج Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy، وهو نسخة مخصصة من معالج كوالكوم الرائد تم تصميمها خصيصًا لهواتف سامسونج.

رغم الشكاوى السابقة من ارتفاع درجة حرارة بعض الأجهزة المزودة بمعالج Snapdragon 8 Elite، فإن مستخدمي Galaxy S25 Ultra لن يواجهوا هذه المشكلة.

أداء أقوى بنسبة تصل إلى 40%

وفقًا لسامسونج، يوفر هاتف Galaxy S25 Ultra تحسينات كبيرة مقارنة بـ Galaxy S24 Ultra:

زيادة في أداء وحدة المعالجة المركزية (CPU) بنسبة 37%.

أداء رسومي أسرع بنسبة 30%.

قدرات معالجة الشبكات العصبية (NPU) أفضل بنسبة 40%.

نظام تبريد جديد ومبتكر

للتغلب على مشاكل ارتفاع الحرارة التي قد ترافق الأداء العالي، قامت سامسونج بتطوير نظام تبريد محسن، يتضمن:

غرفة بخار أكبر بنسبة 40% مقارنة بالإصدار السابق.

مادة واجهة حرارية (TIM) مصممة خصيصًا لتعزيز كفاءة التبريد.

نظام التبريد الجديد يضمن بقاء الهاتف في درجات حرارة منخفضة حتى مع الاستخدام المكثف أو أثناء تنفيذ عمليات الذكاء الاصطناعي الثقيلة.

الموثوقية في الأداء المطول

أحد التحديات الرئيسية لأي معالج هو الحفاظ على الأداء القوي لفترات طويلة دون ارتفاع في درجة الحرارة.

لكن سامسونج أثبتت أن تصميم الهاتف وإدارة برامجه يلعبان دورًا كبيرًا بجانب المعالج نفسه.

أظهرت صورة مقارنة بين نظام التبريد في Galaxy S25 Ultra وسابقه، التي نشرها حساب Tech Home على منصة X، التحسن الكبير في التصميم، مما يمنح المستخدمين ثقة أكبر في استقرار أداء الهاتف.

مقارنة مع المنافسين

في حين أن هواتف مثل Realme GT7 Pro وHONOR Magic 7 Pro وOnePlus 13 تعاني من مشاكل ارتفاع الحرارة، استطاعت سامسونج تقليل هذه المخاطر بفضل تصميمها المتقدم.

ومن الجدير بالذكر أن معالج Snapdragon 8 Elite for Galaxy يتميز بكونه نسخة مخصصة بتردد أعلى، مما قد يجعله أكثر عرضة لارتفاع الحرارة إذا لم يتم دعم الهاتف بنظام تبريد فعال.

الخلاصة

لا يقدم هاتف Galaxy S25 Ultra فقط أداءً مذهلاً بفضل معالج Snapdragon 8 Elite for Galaxy، بل يضمن أيضًا استقرارًا حراريًا بفضل نظام التبريد المحسن.

أثبتت سامسونج مرة أخرى أنها قادرة على توفير تجربة متميزة للمستخدمين، تجمع بين الأداء القوي والموثوقية الطويلة الأمد.