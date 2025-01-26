وزير الرياضة لمنتخب اليد: ننتظر منكم ملحمة تاريخية أمام فرنسا

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة الجهاز الفني ولاعبي منتخب مصر لكرة اليد بعد حسم التأهل إلى الدور الربع النهائي ببطولة العالم عقب الفوز على كاب فيردي بختام الدور الرئيسي.

وأجرى وزير الرياضة اتصال " فيديو كول " مع لاعبي المنتخب الوطني مشيدا بتأهل المنتخب إلى الدور ربع النهائي.

وقال وزير الرياضة لـ اللاعبين، إن مواجهة فرنسا بربع النهائي مهمة للغاية، مشيرا إلى أن الجميع ينتظر ملحمة مصرية تاريخية، وخطف تذكرة التأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم.

وأضاف أن منتخب اليد يتمتع بثقة كبيرة لدى الجميع في ظل نتائجه المميزة دائما بمختلف البطولات سواء القارية أو العالمية .

وأشاد وزير الرياضة، بالمستوى الفني المميز الذي قدمه منتخب اليد طوال لقاءاته حتى الان ببطولة العالم وفوزه على العديد من المنتخبات القوية أصحاب المستويات المميزة .