قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حصاركم لا يخيفنا.. رئيس كولومبيا يرد على ترامب: لا أحب السفر لأمريكا
من العشوائيات إلى الأمان| 300 ألف أسرة تبدأ حياة جديدة بفضل جهود الدولة
تطوير ماسبيرو.. دمج 4 قنوات وتعيين رئيس جديد لـ"النيل للأخبار"
هجوم إلكتروني يضرب إسرائيل ويبث أغاني للمقاومة الفلسطينية.. تفاصيل
ماذا رأى الرسول ليلة الإسراء والمعراج؟.. 3 مخلوقات عجيبة وبيت وشجرة
وكيل أحمد رضا يكشف كواليس صفقة انتقاله للأهلي
نهر رآه النبي في رحلة الإسراء والمعراج حافتاه من لؤلؤ
إسرائيل تمنع طائراتها من الهبوط في مطار أوروبي.. تفاصيل
الجامعة العربية: محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه مرفوضة ومخالفة
دعاء الإسراء والمعراج لمن أصابه غم أو مرض.. بـ5 كلمات تنتهي أشد الكروب
بن شرقي يطلب فسخ عقده مع الريان بالتراضي تمهيدا لانتقاله إلى الأهلي
تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حركات استعراضية.. قرار ضد المتهمين بتعريض حياة المواطنين للخطر

حركات إستعراضية
حركات إستعراضية
رامى المهدي
×

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمناً قيام قائدى سيارتين ملاكى بأداء حركات استعراضية حال سيرهما بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

حركات استعراضية


كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمناً قيام قائدى سيارتين ملاكى بأداء حركات استعراضية حال سيرهما بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة وجلوس شخص خارج نافذة السيارة الأولى معرضين سلامتهم والآخرين للخطر.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارتين وقائديهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارتين وقائديهما.

مدينة 6 أكتوبر جهات التحقيق تحريات المباحث حركات إستعراضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 15 تكليفا جديدا لتخفيف الأعباء عن المواطنين

ليلة الإسراء والمعراج

4 ركعات في ليلة الإسراء والمعراج.. تغفر الذنوب وتفك الكرب.. اعرف كيفية أدائها

نتيجة الصف السادس الابتدائي

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس

الرئيس السيسي

5 تكليفات عاجلة من الرئيس السيسي للحكومة قبل رمضان

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2025 .. ترقبوها هنا

الدعاء

عمل واحد بـ ليلة الإسراء والمعراج يحقق الأمنيات المستحيلة وترى العجب في حياتك

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

بـ13 دعاء في ليلة الإسراء والمعراج قبل النوم تسمع خبرا سعيدا في الصباح

50 % تخفيض على تذاكر مصر للطيران.. كيفية الحجز خطوة بخطوة؟

50 % تخفيض على تذاكر مصر للطيران ومجانا لهؤلاء.. كيفية الحجز خطوة بخطوة؟

ترشيحاتنا

الفنانة أميرة فتحي

تتعرض للهجوم لهذا السبب.. أميرة فتحي: مش فارق معايا التعليقات السلبية.. فيديو

جاستن وعائلته

بعد أزمته الأخيرة.. زوجة جاستن بالدوني توجه رسالة في عيد ميلاده الـ41

تركي آل الشيخ يروج لمسرحية "المجانين" بطولة محمد هنيدي

تركي آل الشيخ يروج لمسرحية "المجانين" بطولة محمد هنيدي

بالصور

ناقد موضة يحرج إليسا بسبب فستانها في أحدث ظهور | شاهد

إليسا
إليسا
إليسا

قصة استحواذ فيلم نتفليكس المثير للجدل Emilia Perez على قوائم ترشيحات الأوسكار

Emilia Pérez
Emilia Pérez
Emilia Pérez

تعرف على قائمة مسلسلات رمضان على منصة watch it

مسلسلات رمضان ٢٠٢٥
مسلسلات رمضان ٢٠٢٥
مسلسلات رمضان ٢٠٢٥

محافظ الشرقية يشهد احتفالية الإسراء والمعراج بمسجد الفتح بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وقائع تهديد المشاهير

الحب المــ رعب … أشهر حكايات تهديد المشاهير قصص تشيب

موقف ريهام سعيد

ريهام سعيد تعلن تكفل برنامجها بعلاج المذيعة آلاء عبد العزيز بعد أزمتها

طليقة سائق شقيق عمرو دياب

شقيقة المتهم بحرق سيارة شقيق عمرو دياب: طليقي اللي عمل كل ده| فيديو

فتاة - أرشيفية

سر ضبط 4 فتيات ليل بتهمة الإخلال بالآداب العامة في الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: السعودية أولا في سياسة ترامب الخارجية.. مسارات التعاون والتطلعات المستقبلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قالوا عنك

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: بعد غلق الأونروا.. هل سيتوقف دور المرأة الفلسطينية أيضا !

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: السياسية الخارجية الأمريكية مع ترامب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: العنف المدرسي.. كيف نقضي على الظاهرة الخطيرة؟

المزيد