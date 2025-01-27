حركات استعراضية.. قرار ضد المتهمين بتعريض حياة المواطنين للخطر

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمناً قيام قائدى سيارتين ملاكى بأداء حركات استعراضية حال سيرهما بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

حركات استعراضية



كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمناً قيام قائدى سيارتين ملاكى بأداء حركات استعراضية حال سيرهما بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة وجلوس شخص خارج نافذة السيارة الأولى معرضين سلامتهم والآخرين للخطر.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارتين وقائديهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارتين وقائديهما.