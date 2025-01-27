إخماد نيران حريق هائل بشقة سكنية بقرية سبرباي بطنطا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، منذ قليل، إخماد نيران حريق هائل اندلعت نيرانه إثر ماس كهربائي مفاجىء والتهمت نيرانه محتوياته بالكامل دون وقوع إصابات وخسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع حريق هائل في شقة سكنية بجوار كلية الشريعة والقانون بنطاق دائرة المركز.



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإطفاء مدعومة بقوات الحماية المدنية وتم إخماد نيرانه.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.