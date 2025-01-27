وفد من مطارنة الأقباط الكاثوليك يزورون كنيسة نوتردام ديجيبت بفرنسا ويشاركون في صلاة القداس الإلهي

زار أصحاب النيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، كنيسة نوتردام ديجيبت، بفرنسا.

وقام أصحاب النيافة بخدمة صلاة القداس الإلهي، بمشاركة الأب بيشوي رسمي، راعي الكنيسة، بحضور الأب جون ماري، ممثلًا عن المونسينيور جولنيش رئيس الأوفر دي أوريون، والأب جوزيف تقي اليسوعي.

وألقى نيافة الأنبا مرقس عظة الذبيحة الإلهية حول "الطعام الباقي للحياة الأبدية"، متطرقًا إلى المزمور الأول لداود النبي، "الشجرة المغروسة على مجاري المياه"، وكيف تعمل للحياة الأبدية.

وأشار الأب المطران إلى كيف نكون مثمرين طوال حياتنا، لنكون مثل الأوراق التي لا تزبل.