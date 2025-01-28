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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة مصر وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم لكرة اليد

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد
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يخوض منتخب مصر لكرة اليد للرجال مواجهة قوية اليوم الثلاثاء ضد نظيره الفرنسي ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة العالم، التي تُقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا، الدنمارك، والنرويج، وتستمر حتى 2 فبراير المقبل.

 

موعد مباراة مصر وفرنسا

تُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على صالة زغرب أرينا في كرواتيا.

تأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي بعدما احتل وصافة المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي برصيد 8 نقاط.

خاض المنتخب ثلاث مباريات بالدور الرئيسي:

خسارة أمام أيسلندا (27-24) في الجولة الأولى.
فوز على سلوفينيا (26-25) في الجولة الثانية.
فوز على الرأس الأخضر (31-24) في الجولة الثالثة.

 

القناة الناقلة لمباراة مصر وفرنسا

تُنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1"، بصوت المعلق خالد خيري، مع استديو تحليلي يضم نخبة من خبراء كرة اليد.

يُعد هذا التأهل هو الرابع على التوالي والثامن في تاريخ منتخب مصر لربع نهائي بطولة العالم، وكانت أبرز إنجازاته تحقيق المركز الرابع في نسخة 2001.

يلتقي الفائز من مباراة مصر وفرنسا في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة كرواتيا والمجر.

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