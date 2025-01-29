مصرع سيدة في حادث انقلاب دراجة بخارية بالشرقية

لقيت سيدة مصرعها متأثرة بإصابتها إثر وقوع حادث انقلاب دراج بخارية بقرية عمار دائرة مركز الحسينية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي الحسنية تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الحسينية يفيد استقبال "مريم م ح" 22 سنة مقيمة سماكين غرب دائرة مركز الحسنية "جثة هامدة"وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي.

وبالإنتقال والفحص تبين مصرعها اثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل بقرية عمار دائرة مركز الحسينية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي الحسنية تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.