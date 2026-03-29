الكرملين يحذر من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي.. تفاصيل

قال حسين مشيك مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ الكرملين يرى أن تداعيات الحرب الجارية في منطقة الشرق الأوسط ستكون أخطر بكثير من تداعيات جائحة كورونا، موضحًا أن هذه التداعيات لن تقتصر على المنطقة فحسب، بل ستمتد لتشمل العالم أجمع، في ظل تهديد غير مسبوق يواجه الاقتصاد العالمي نتيجة الصراعات والأعمال العسكرية.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الجانب الروسي يؤكد أن توقف الأعمال العسكرية بشكل فوري لا يعني تجنب الآثار السلبية على الاقتصاد العالمي، بل إن هناك تداعيات سلبية بدأت بالفعل وستتكشف بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة، وفقًا لتقديرات موسكو.

وأوضح أن روسيا لا ترى حتى الآن إمكانية لحدوث تسوية سريعة أو وقف للأعمال العسكرية، رغم الحديث الأمريكي عن مفاوضات محتملة مع إيران، مشيرًا إلى حالة من التشاؤم تسود الأوساط السياسية والخبراء، الذين يعتبرون أن المرحلة الحالية هي مرحلة تصعيد وليست تسوية.