جدل حول اتفاقيات البترول.. نواب يحذرون من «فاتورة الاستيراد»

شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب ، اليوم الأحد، حالة من الجدل والانقسام بين النواب حول اتفاقيات التنقيب عن البترول والغاز، ما بين رفض وتحفظات حادة، ودعوات لوضع رؤية واضحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، في ظل تزايد التحديات الاقتصادية وارتفاع فاتورة الاستيراد.

وأعلن محمد فؤاد رفضه 3 اتفاقيات من أصل 5، منتقدًا ما وصفه بتراجع الإنتاج وغياب العائد الحقيقي، محذرًا من استمرار ارتفاع فاتورة الاستيراد، ومشككًا في جدوى بعض التعاقدات وآليات تسعير الغاز للسوق المحلي.

كما أبدى عاطف المغاوري رفضه منح تصاريح جديدة لوزير البترول، مطالبًا الحكومة بتقديم تقرير شامل عن نتائج الاتفاقيات السابقة، محذرًا من الإفراط في منح التراخيص دون رقابة واضحة، في ظل التزامات الشريك الأجنبي.

في المقابل، دعا محمد زين الدين إلى وضع خطة متكاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، مشيدًا بجهود الدولة في التوسع بعمليات الاستكشاف، ومؤكدًا ضرورة التوسع في التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل، لتقليل الاعتماد على الخارج في ظل التوترات الإقليمية.

كما اعلن النائب احمد فرغلي عضو مجلس النواب خلال الجسة العامة اليوم الاحد ن رفضه لـ 5 اتفاقيات ترخص لوزير البترول بالتنقيب عن الغاز و البترول و قال " فرغلي" : " خلال وجودي في البرلمان لمدة 10 سنوات ، تم الاتفاق على العشرات من الاتفاقيات للترخيص لوزير البترلو بالتنقيب ، و لكن الوازرة ليس لديها شفافية عن النتائج التي تحققت من هذه الاتفاقيات".

و أضاف : " فوجئنا برفع الأسعار خلال رمضان، و ان الحكومة تبيع بالسعر المستقبلي ، و وصلت الى اكثر من 17 % رغم انها اعلنت سابقا ان أي زيادة لن تزيد عن 10 % ،و الحكومة في الأزمات الأخيرة اعتمدت على جيب المواطن بشكل كبير ".

و تابع :" كان من الضروري استدعاء رئيس الوزراء لعرض خطتها في هذه الازمة ، رئيس الوزراء بيخرج ببيانات و يعقد لقاءات مع الصحفيين فقط ، و الحكومة بتصدر أزمات يتحملها البرلمان ، صدرت مجلس النواب للشارع ، لازم رئيس الوزراء يجي يعرض علينا ، هل عندهم خطة و لا خطتهم على ما تفرج .