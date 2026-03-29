قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحـ رش داخل الميكروباص .. القبض على صاحب واقعة الفعل الخادش بالإسكندرية
مسؤول في نادي الأسير الفلسطيني لـ«صدى البلد»: إسرائيل تمهد لشرعنة قـ.ـتل الأسرى
هل ستغلق البنوك يوم الأحد من كل أسبوع بعد قرار المركزي؟ .. التفاصيل كاملة
فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن مستقبل أكرم توفيق
إحنا مش أقل منهم.. عمرو أديب: الأحداث المشتعلة في المنطقة تؤكد ضرورة تشكيل ناتو عربي الآن
نقابة الموسيقيين عن قرار الغلق المبكر: القطاع الترفيهي يصاب بالشلل لأن العمل يبدأ ليلا
وعود لاعبات طائرة الأهلي بعد إسقاط الزمالك والتتويج بلقب دوري السوبر
ابني بيموت قدام عيني .. والدة الطفل يوسف تستغيث: علاجه موجود ومحتاجين ننقذه قبل فوات الأوان
حقيقة تعطيل الدراسة.. تفاصيل الطقس السيئ يومي الأربعاء والخميس
الديهي: استمرار حرب إيران لفترات أطول قد يؤدي لأزمات متفاقمة تشمل نقص الغذاء والطاقة
فرج عامر يكشف تطورات انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي
أستاذ علوم سياسية: إيران تمتلك مقومات صمود قوية أمام أمريكا وإسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

جدل حول اتفاقيات البترول.. نواب يحذرون من «فاتورة الاستيراد»

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب ، اليوم الأحد، حالة من الجدل والانقسام بين النواب حول اتفاقيات التنقيب عن البترول والغاز، ما بين رفض وتحفظات حادة، ودعوات لوضع رؤية واضحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، في ظل تزايد التحديات الاقتصادية وارتفاع فاتورة الاستيراد.

وأعلن محمد فؤاد رفضه 3 اتفاقيات من أصل 5، منتقدًا ما وصفه بتراجع الإنتاج وغياب العائد الحقيقي، محذرًا من استمرار ارتفاع فاتورة الاستيراد، ومشككًا في جدوى بعض التعاقدات وآليات تسعير الغاز للسوق المحلي.

كما أبدى عاطف المغاوري رفضه منح تصاريح جديدة لوزير البترول، مطالبًا الحكومة بتقديم تقرير شامل عن نتائج الاتفاقيات السابقة، محذرًا من الإفراط في منح التراخيص دون رقابة واضحة، في ظل التزامات الشريك الأجنبي.

في المقابل، دعا محمد زين الدين إلى وضع خطة متكاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، مشيدًا بجهود الدولة في التوسع بعمليات الاستكشاف، ومؤكدًا ضرورة التوسع في التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل، لتقليل الاعتماد على الخارج في ظل التوترات الإقليمية.

كما اعلن النائب احمد فرغلي عضو مجلس النواب خلال الجسة العامة اليوم الاحد ن رفضه لـ 5 اتفاقيات ترخص لوزير البترول بالتنقيب عن الغاز و البترول  و قال " فرغلي" : " خلال وجودي في البرلمان لمدة 10 سنوات ،  تم الاتفاق على العشرات من الاتفاقيات للترخيص لوزير البترلو بالتنقيب ، و لكن الوازرة ليس لديها شفافية عن النتائج التي تحققت من هذه الاتفاقيات".

 و أضاف  : " فوجئنا برفع الأسعار خلال رمضان، و ان الحكومة تبيع بالسعر المستقبلي ، و وصلت الى اكثر من 17 % رغم انها اعلنت سابقا ان أي زيادة لن تزيد عن 10 % ،و  الحكومة في الأزمات الأخيرة اعتمدت على جيب المواطن بشكل كبير ".

و تابع :"  كان من الضروري  استدعاء رئيس الوزراء لعرض خطتها في هذه الازمة ،  رئيس الوزراء بيخرج ببيانات و يعقد  لقاءات مع الصحفيين فقط ،  و الحكومة  بتصدر أزمات يتحملها البرلمان ، صدرت مجلس النواب للشارع  ، لازم رئيس الوزراء يجي يعرض علينا ، هل  عندهم خطة و لا خطتهم على ما تفرج .

انقسام تحت القبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

حالة الطقس غداً

72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

ترشيحاتنا

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن تجري زيارة مفاجئة لـ"دار أم هاني للمسنين" بمنطقة إمبابة

جانب من الفعاليات

100عام من التنوير.. احتفالية بجامعة القاهرة بمناسبة مئوية كلية الآداب

جانب من اللقاء

تعزيزاً للتعاون.. جامعة عين شمس تستقبل وفداً رفيع المستوى من جامعة كارلتون الكندية

بالصور

الإيطالي الصاعد يكتب التاريخ: أنتونيللي أصغر متصدر لبطولة فورمولا-1

كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي

افصل الجهاز فورًا.. سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

جسمك بيتلخبط فجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

فيديو

نضال الشافعي

نضال الشافعي: استعنت بأفلام تسجيلية قبل تصوير مسلسل رأس الأفعى

عمر كمال ومحمود الليثي

بعد نجاحات سابقة.. محمود الليثي وعمر كمال يطرحان دويتو بشوات البلد .. فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

المزيد