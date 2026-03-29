الجيل الديمقراطي يُكلف المهندس إيهاب محمود برئاسة لجنة النقل واللوجستيات

أصدر النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، قرارًا تنظيميًا يحمل رقم 15 لسنة 2026، بتكليف المهندس إيهاب محمود برئاسة لجنة النقل واللوجستيات بالحزب.

وتأتي هذه الخطوة في توقيت بالغ الأهمية؛ حيث يُمثل قطاع النقل واللوجستيات العمود الفقري للاقتصاد العالمي والمحرك الأساسي لخطط التنمية الشاملة.

ونص القرار الذي صدر من مقر مكتب رئيس الحزب بالتجمع الأول، بعد الاطلاع على قانون الأحزاب ولائحة النظام الداخلي، على الآتي:

المادة الأولى: تكليف المهندس/ إيهاب محمود برئاسة لجنة النقل واللوجستيات بالحزب.

المادة الثانية: يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره على الصفحة الرسمية للحزب.