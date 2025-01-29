بليغ أبو عايد: بن شرقي وقع للأهلي.. وراتب تريزيجيه 1.1 مليون دولار



أكد بليغ أبوعايد، الناقد الرياضي، أن المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الريان القطري، وقع على عقود الانتقال لصفوف النادي الأهلي.

وقال أبوعايد، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" هناك غضب بين جماهير الزمالك، بسبب اقتراب بن شرقي من الانتقال للأهلي، خاصة وأنه اللاعب كان قريب من الانضمام للزمالك في الصيف الماضي ولم يتم ضمه".

وتابع:" عضو بارز في مجلس الزمالك قالي أن بن شرقي لا يستحق الحصول على أكثر من 900 ألف دولار، رغم أن ممدوح عباس هو من كان سيتحمل تكاليف الصفقة".

أوضح:" كويستا، سيحصل في الأهلي 4 أضعاف راتبه في سويسرا، وجراديشار يحصل على 5 أضعاف راتبه مع فريقه المجري".

وشدد:" تريزيجيه سيحصل على مليون و100 ألف دولار، من الأهلي، ولكن سيتقاضى راتبه بالجنبه المصري، وكان يحصل على 2.5 مليون دولار في الريان القطري".

وأكمل:" أشرف بن شرقي، وقع للأهلي، وفي حالة عدم انضمامه في يناير سينضم في نهاية الموسم".