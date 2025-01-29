بينهم مجهول الهوية.. ننشر أسماء مصابي حادث الإسماعيلية

أصيب، صباح الأربعاء، 15 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عمالا، وقع بمنطقة محور 30 يونيو بالقرب من مركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية.

إخطار بانقلاب سيارة عمال

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بحادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عمالا بمنطقة محور ال 30 يونيو.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان الحادث للوقوف علي ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

الدفع بعدد من سيارات الإسعاف

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث انقل المصابين إلى مستشفي فايد التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية .



وقالت مصادر طبية إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من خدوش و كدمات وسحجات وجروح بالجسم، حيث تم إيداعهم بالمستشفى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم .

وحصل صدي البلد على أسماء المصابين وهم كلآ من: سمر عبدالسيد، محمود محمد ابراهيم، السيد ابراهيم سالم، عريفة السيد محمد عبدالكريم، دنيا صلاح حسن، نيرة إبراهيم موسي، اروي حمادة فرج، محمود محمد عبدالسلام، محمد اليماني عبدالسلام عطية، نورهان نبيل ابراهيم، زياد وائل جمال، اسماء محمد حسن، علاء عثمان عبدالله، علي احمد سالم سلام، وعامل اخر مجهول الهوية والعنوان وجميعهم من مركز شرطة الحسنيه بمحافظة الشرقية .

وقالت مصادر طبية إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من خدوش و كدمات وسحجات وجروح بالجسم حيث تم ايداعهم بالمستشفى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم