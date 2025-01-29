أحمد هشام دودو: كنا نطمح للأفضل.. وسنتعلم من أخطائنا لتحقيق اللقب

صرح احمد هشام دودو لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد، بعدما ودع منتخب اليد بطولة العالم من ربع النهائي عقب الهزيمة من فرنسا في اللحظات الأخيرة بنتيجة "34-33".

قال أحمد هشام دودو عبر تصريحات لـ قناة أون سبورت: "كان هدفنا التأهل إلى نصف النهائي وتحقيق مركز جيد لإسعاد الشعب المصري، ولكن لم يحالفنا التوفيق".

وأضاف: "بذلنا ما في وسعنا من جهد ومع الأسف الشديد أننا دائمًا نخسر في الثواني الأخيرة بهذا السيناريو في ربع نهائي بطولة العالم، وسنتعلم من أخطائنا من أجل التتويج بالبطولة في يوم من الأيام".

واختتم لاعب منتخب اليد: "لدينا أفضل مما قدمناه، ولن نرتاح غير عندما نتوج بلقب مونديال اليد".