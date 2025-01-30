لا يمكن التنازل.. بسمة وهبة: تصريحات الرئيس السيسي للتاريخ

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "من كل قلبنا، نقول اليوم تحيا مصر، تحيا فلسطين".

وأضافت "بسمة وهبة"، خلال تقديمها برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور": أن الرئيس السيسي قال نصا "أنا بطمن الشعب المصري إنه لا يمكن التساهل أو السماح بالمساس بالأمن القومي المصري".

واسترسلت: الشعب المصري لن يقبل ذلك، لأن الفلسطينيين أصحاب الأرض، ولا يمكن تصفية القضية الفلسطينية، وهذا خط أحمر.

ولفتت إلى أن"كلمة الرئيس السيسي اليوم كانت للتاريخ، وذلك منتهى الوضوح، فمصر والمصريون لا يمكنهم المشاركة في ظلم تاريخي من خلال تهجير وترحيل الشعب الفلسطيني من قطاع غزة".

وتابعت الإعلامية بسمة وهبة: "الرئيس السيسي قال إنه لا يمكن التنازل بأي شكل عن ثوابت المواقف المصري التاريخي بالنسبة للقضية الفلسطينية.