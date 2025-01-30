صفقة الأهلي الجديدة تقود هجوم الفريق أمام مودرن سبورت

يقترب لاعب الأهلي السلوفيني نيجك جراديشار، من قيادة هجوم القلعة الحمراء أمام فريق مودرن سبورت يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري المصرى.

وكان قد إنضم جراديشار إلي الأهلي يناير الجاري، قادما من الدوري المجري لمدة 4 مواسم ونصف.

وقدم جراديشار أداء جيد خلال مواجهة الأهلي وبيراميدز حيث تمكن من إحراز هدف وتسبب في ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة أحرزها إمام عاشور.

ويعاني مهاجم الأهلي الأساسي وسام أبو علي من شد في العضلة الخلفية بينما يعاني طاهر محمد من شد في العضلة الإمامية ويواصل الثنائي أداء برنامج تأهيلي لتحديد موعد إنتظامهم في التدريبات الجماعية.