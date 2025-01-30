شاهد| هيونداي باليسيد 2025 الجديدة

كشفت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي باليسيد موديل 2025، وتنتمي باليسيد لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

هيونداي باليسيد موديل 2025

- مواصفات هيونداي باليسيد موديل 2025

هيونداي باليسيد موديل 2025

تظهر سيارة هيونداي باليسيد موديل 2025 بتصميم أنيق بفضل احتوائها على إضاءة LED حديثة وقوالب جريئة، وبها شبكة جريئة وبها عجلات مصنوعة من خليط معدني مقاس 20 بوصة، وبها مصابيح نهارية ذات تكوين فريد، وبها مجموعة مصابيح خلفية، وبها مصابيح LED الأمامية، وفتحة سقف كهربائية، ومقعد قابل للطي كهربائيًا في الصف الثالث، ومقاعد قابلة للتدفئة والتهوية في الصف الثاني والثالث.

هيونداي باليسيد موديل 2025

بالإضافة إلي ان سيارة هيونداي باليسيد موديل 2025 تمتلك أيضا، نظام التحكم في السرعة التكيفي الذي يعمل بسلاسة في حركة المرور، وبها نظام مساعدة التوجيه بعمل جيد في تمركز السيارة داخل المسار، وبها نظام التحذير من النقاط العمياء حساس للغاية، وبها منافذ USB-C تم توزيعها على جميع الصفوف الثلاثة.

- محرك هيونداي باليسيد موديل 2025

هيونداي باليسيد موديل 2025

تستمد سيارة هيونداي باليسيد موديل 2025 قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3800 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وتنتج قوة 291 حصانا، ويمكن التحكم في ناقل الحركة يدويًا باستخدام المجاذيف المثبتة على المقود و يعمل ناقل الحركة بسلاسة من تلقاء نفسه .

- تاريخ هيونداي في صناعة السيارات

هيونداي باليسيد موديل 2025

شركة هيونداي موتور هي فرع من مجموعة سيارات هيونداي وكيا، وهي ثاني أكبر شركة في كوريا الجنوبية بعد سامسونج، ورابع أكبر مصنعي السيارات في العالم من حيث عدد الوحدات المباعة سنويًا، وواحدة من أكبر شركات أسيا تتضمن تويوتا، هوندا، نيسان موتورز.

هيونداي باليسيد موديل 2025

مؤسس شركة هيونداي للهندسة والأنشاء هو شنج جو-ينج، وبعدها تأسست شركة هيونداي موتور عام 1967، وسيارة هيونداي كورتينا أول موديل أنتجته الشركة بالتعاون مع شركة فورد موتور عام 1968.

هيونداي باليسيد موديل 2025



وفي عام 1975 طرحت بوني في الأسواق كأول سيارة كورية، صممها جيورجيو جيجيارو من شركة إيتلديزين، وتكنولوجيا الكهرباء كانت مقدمة من شركة متسوبيشي موتورز اليابان، وبدأ التصدير في العام التالي إلى الإكوادور وبعدها بفترة قصيرة إلى دول البينيلكس وهو عبارة عن تجمع اقتصادي في أوروبا الغربية يضم هولندا، بلجيكا ولوكسمبورج.