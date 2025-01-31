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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: ردم أساسات للتعدي على أرض زراعية بمركز القوصية

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر
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أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط ، استمرار رصد مخالفات البناء من خلال وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة أو من خلال لجان الرصد الميداني بالمراكز والقرى والنجوع للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي المخالف، لافتاً إلى أهمية تضافر جهود كافة الأجهزة لإيقاف هذه المخالفات حرصاً على حقوق الدولة وحقوق المواطنين من خلال تطبيق القانون بكل حزم وحسم مشيراً إلى متابعته المستمرة لأعمال الإزالة التي تتم للبناء المخالف بكافة مراكز ومدن المحافظة والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقانون.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز قامت تنفيذ ردم اساسات لتعدى على أرض زراعية بمركز القوصية، حيث تمت الإزالة تحت إشراف صفاء بدوي محمد رئيس الوحدة المحلية بمير ومسؤول الحملة الميكانيكية وذلك ضمن الجهود المبذولة للجهاز التنفيذي للمحافظة للتصدي بكل حزم للبناء المخالف بدون رخصة مشيراً إلى العمل على منع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف والعشوائي على أن تتم متابعة المخالفات التي تتم إزالتها حتى لا يتم تكرار التعدي مرة أخرى.

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