عضو التنسيقية من معبر رفح: الاصطفاف الوطني يعكس وحدة المصريين ضد التهجير

أكد خالد مرشد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المشهد الوطني لحشود المصريين أمام معبر رفح، يعكس إجماع الرأي العام المصري على الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، وأن الشعب المصري عبّر بوضوح عن موقفه الثابت أنه "لا للتهجير، لا للمساس بالأمن القومي".

جاء ذلك خلال تصريحات خاصة لـ“صدى البلد”، على هامش مشاركته في الوقفة التضامنية بمعبر رفح الرافضة للتهجير والداعمة للقضية الفلسطينية.

وأكد “مرشد” أن هذا الحراك الشعبي الجارف ليس مجرد رد فعل لحظي، بل هو امتداد للموقف المصري التاريخي الراسخ في دعم الحقوق الفلسطينية، ورفض أي محاولات لإعادة رسم خريطة المنطقة على حساب أمنها واستقرارها.

وأشار إلى أن هذا الحشد يعكس الوعي الراسخ لدى المصريين، الذين يدركون جيدًا أبعاد المخططات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية، ويدركون في الوقت نفسه أن مصر لن تسمح بأن تكون جزءًا من أي حلول غير عادلة تتناقض مع حقوق الشعب الفلسطيني.