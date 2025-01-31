إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بطريق شبرا بنها الحر

أصيب 4 أشخاص في تصادم 3 سيارات، وانقلاب إحداها أسفل طريق شبرا بنها الحر، في نطاق محافظة القليوبية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتجنيب السيارات من عرض الطريق، وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء عبدالفتاح القصاص، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، بورود بلاغ بوجود حادث تصادم ثلاث سيارات بطريق شبرا بنها الحر ووجود مصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المرور بقيادة العقيد عمرو غنام، وكيل إدارة المرور، والعقيد وليد بشير، رئيس قسم الطرق الخارجية، والمرور، وتم الدفع بسيارات الإسعاف. وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي مع ربع نقل، وسوزوكي، اتجاه بنها، ما أسفر عن انقلاب السوزوكي، وإصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة بنها للعلاج.

وتمكن رجال مرور القليوبية من رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق