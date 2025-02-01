أحمد دويدار عن نجم الزمالك: الحسنة الوحيدة في ماتش بيراميدز

أشاد نجم الزمالك السابق أحمد دويدار بأداء نجم الأبيض محمد السيد في مباراة الفريق أمام بيراميدز ضمن منافسات الدوري الممتاز .

و كتب أحمد دويدار :محمد السيد الحسنة الوحيد’ في الماتش عنده شخصية داخل الملعب ولعيب كبيير

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم السبت على ملعب النادي، بعد خوض مباراة بيراميدز اليوم في مسابقة الدوري.

ورفض الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس منح اللاعبين راحة من التدريبات غداً.

ويستعد فريق الزمالك للقاء الإسماعيلي، المقرر له يوم 7 فبراير المقبل في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.