السيارة تتفكك أثناء القيادة.. استدعاء فورد برونكو بسبب عيب خطير

كشفت شركة فورد عن استدعاء شامل لـ 149,449 سيارة برونكو موديلات 2021-2024 بسبب مشكلة خطيرة في ممتصات الصدمات الخلفية، والتي قد تؤدي إلى انفصالها أثناء القيادة،

مما يشكل خطرًا كبيرًا على السائقين والمركبات الأخرى على الطريق. والأمر الأكثر إثارة للقلق؟ لا يوجد حل متاح حاليًا لهذه المشكلة.

تفاصيل المشكلة

وفقًا لوثائق الإدارة الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA)، فإن المشكلة تنبع من التآكل بين الخزان الخارجي وجسم المثبط وحافة التثبيت في ممتصات الصدمات الخلفية ذات الحافة الطويلة.

بمرور الوقت، يؤدي هذا التآكل إلى تآكل مفرط وضغط زائد، مما قد يتسبب في سقوط أنبوب الخزان الخارجي أثناء القيادة.

بشكل عام، فإن تساقط أجزاء من السيارة أثناء الحركة يمكن أن يكون كارثيًا، وهو ما دفع فورد إلى إصدار هذا الاستدعاء الطارئ.

الموديلات المتأثرة

يؤثر هذا العيب على جميع أنماط هيكل فورد برونكو، ولكن التفاصيل الواردة في مستندات الاستدعاء تشير إلى أن المشكلة تتركز في:

طراز Badlands المجهز بـ"نظام التعليق القادر".

الطرازات المجهزة بحزمة Sasquatch، والتي تحتوي على ممتصات صدمات خلفية طويلة الحافة.

فورد برونكو



تحقيقات واكتشاف العيب

في مايو 2024، انتقلت فورد إلى استخدام ممتصات صدمات بشفة قصيرة بدلاً من الشفة الطويلة في سيارات بادلاندز.

في يوليو 2024، تم تنفيذ التغيير نفسه في طرازات Sasquatch.

في أكتوبر 2024، أبلغ مكتب التحقيق في العيوب في NHTSA شركة فورد عن مخاوف تتعلق بفشل ممتصات الصدمات الطويلة.

حتى الآن، تم تسجيل 551 مطالبة ضمان، وتقريران من العملاء، وتقرير ميداني واحد حول هذه المشكلة، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث أو إصابات.

بدأت فورد بالفعل بإخطار الوكلاء بالمشكلة، ومن المقرر أن يتم إخطار أصحاب السيارات المتأثرة بدءًا من 3 فبراير 2025.

لم يتم الكشف عن تفاصيل الإصلاح بعد، حيث ذكرت فورد أن "العلاج لا يزال قيد التطوير".

حتى الآن، لم تقدم فورد أي نصائح محددة للمالكين حول كيفية التعامل مع المشكلة.

إذا كنت تملك سيارة برونكو موديل 2021-2024، فمن الأفضل التحقق مما إذا