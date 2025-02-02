معبر رفح يستقبل 25 مصابا فلسطينيا من قطاع غزة اليوم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن معبر رفح استقبل 25 مصابا فلسطينيا من قطاع غزة اليوم وحتى الآن لتلقي العلاج في مصر.



وكشفت صحيفة “واشنطن بوست” أن إسرائيل تقوم ببناء مواقع عسكرية في جنوب سوريا، ما يثير مخاوف السكان المحليين من الاحتلال.



وتظهر صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها صحيفة “واشنطن بوست” المباني والمركبات في قاعدة إسرائيلية مسورة بالقرب من قرية جباتا الخصب في محافظة القنيطرة.

كما قام الجيش الإسرائيلي ببناء مبنى متطابق تقريبا على بعد خمسة أميال إلى الجنوب، حيث تم ربط الموقعين بطرق ترابية جديدة تؤدي إلى مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل في عام 1967.