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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عضو الصحة بالنواب يكشف أخر مستجدات مناقشات قانون المسئولية الطبية بالنواب

قانون المسئولية الطبية
قانون المسئولية الطبية
محمود محسن

أكد الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون المسئولية الطبية، تم عرضه على الجلسة العامة خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه تم الموافقة على اغلب مواد القانون، ويتبقى المواد التي لا بد من موافقة وزارة المالية عليها.

وقال مكرم رضوان، خلال لقاء له لبرنامج “الخلاصة”، عبر فضائية “المحور”، أن هناك بعض التخصصات الطبية موجودة في دول العالم، غير موجودة في مصر، لذا كان لا بد من وجود حلول عاجلة داخل القانون، حتى تكون التخصصات متوائمة مع دول العالم.

وتابع عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه من المتوقع أن يكون هناك موافقة نهائية على القانون، خاصة أنه تم الموافقة على أغلب التعديلات التي كانت لا بد أن تتم على القانون.

مكرم رضوان لجنة الصحة مجلس النواب قانون المسئولية الطبية وزارة المالية

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