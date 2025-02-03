صندوق مكافحة الإدمان يتلقى 165 ألف طلب علاج في 2024

كشف الدكتور إبراهيم عسكر، مدير البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الصندوق استقبل حوالي 165 ألف طلب علاج من مرضى الإدمان خلال عام 2024، عبر 34 مركزًا علاجيًا في 19 محافظة على مستوى الجمهورية، مما يعكس حجم الثقة والمصداقية التي يتمتع بها الصندوق في تقديم خدماته العلاجية.

توجيهات القيادة السياسية

وأوضح عسكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" أن القيادة السياسية قدمت دعمًا كبيرًا لاستراتيجية الصندوق في مكافحة الإدمان، بتشجيع القيادات التنفيذية على مستوى الجمهورية لتوفير الدعم اللازم في هذا الملف.

الإدمان في مصر

وأشار عسكر إلى أن معدلات الإدمان في مصر أعلى قليلًا من المعدلات العالمية، وهو ما يتطلب المزيد من الجهود لمكافحة هذه الظاهرة.

دور الأخصائيين والمتطوعين

ولفت عسكر إلى أن الصندوق يعتمد على قوة عمل كبيرة من الأخصائيين والمتطوعين الذين يعملون على تنفيذ برامج علاجية مستدامة للحد من الإنتكاسة، بالإضافة إلى تقديم الدعم المستمر لإعادة تأهيل المرضى بشكل شامل.

الوضع الحقيقي للإدمان في مصر

وفيما يتعلق بالوضع الحالي، أشار عسكر إلى أن دراسة مسحية حديثة أكدت أن معدلات الإدمان في مصر أعلى قليلاً من المعدلات العالمية، ما يستدعي المزيد من التركيز على مكافحة هذه الظاهرة عبر حلول مبتكرة وشاملة.