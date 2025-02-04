أبرزها أتلتيكو مدريد وخيتافي.. مواعيد مباريات اليوم

تُقام اليوم الثلاثاء، الموافق 4-2-2025، العديد من المباريات الهامة، بمختلف المسابقات الأوروبية، يأتي أبرزها مواجهة أتلتيكو مدريد وخيتافي في كأس ملك إسبانيا.
مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا
أتلتيكو مدريد ضد خيتافي - 10.30 مساءً
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة
الغرافة القطري ضد باختاكور الأوزبكي - 6 مساءً
الهلال السعودي ضد برسبوليس الإيراني - 8 مساءً
مواعيد مباريات كأس إيطاليا
أتالانتا ضد بولونيا - 10 مساءً
مواعيد مباريات كأس ألمانيا
شتوتجارت ضد أوجسبورج - 9.45 مساءً
مواعيد مباريات كأس فرنسا
ليل ضد دنكارك – 8 مساءً
تروا ضد ستاد بريست – 8 مساءً
لو مان ضد باريس سان جيرمان – 10:10 مساءً