أبرزها أتلتيكو مدريد وخيتافي.. مواعيد مباريات اليوم

تُقام اليوم الثلاثاء، الموافق 4-2-2025، العديد من المباريات الهامة، بمختلف المسابقات الأوروبية، يأتي أبرزها مواجهة أتلتيكو مدريد وخيتافي في كأس ملك إسبانيا.

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

أتلتيكو مدريد ضد خيتافي - 10.30 مساءً

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة

الغرافة القطري ضد باختاكور الأوزبكي - 6 مساءً

الهلال السعودي ضد برسبوليس الإيراني - 8 مساءً

مواعيد مباريات كأس إيطاليا

أتالانتا ضد بولونيا - 10 مساءً

مواعيد مباريات كأس ألمانيا

شتوتجارت ضد أوجسبورج - 9.45 مساءً

مواعيد مباريات كأس فرنسا

ليل ضد دنكارك – 8 مساءً

تروا ضد ستاد بريست – 8 مساءً

لو مان ضد باريس سان جيرمان – 10:10 مساءً